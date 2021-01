Eksperci oceniają procedurę oraz organizację szczepień w Polsce. Prawie 114 tysięcy obywateli dostało już szczepionkę

Pierwsze szczepienia tak zwanej „grupy 0” rozpoczęły się już po świętach – 27 grudnia. Od tego czasu zostało zaszczepionych 136 262 Polaków.

Ważną kwestią dotyczącą procedury szczepień jest fakt, że przyjęcie dawki jest nie tylko darmowe, ale i dobrowolne. Tym samym pojawia się pytanie, czy Polacy będą podejmować decyzję o zaszczepieniu się. Promowanie szczepień - Szczepienie jest dobrowolne, natomiast gorąco zachęcam do niego, bo dzięki temu szybciej będziemy mogli powrócić do normalności – podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, że dzięki wielu szczepionkom pokonano w przeszłości choroby. – Wierzę w naukę, wierzę w medycynę – dodał. Także eksperci, doktorzy oraz wirusolodzy podkreślają znaczenie, jakim jest zaszczepienie jak największej ilości osób. - Rozmawiamy nie o tym, czy ta szczepionka jest zgodna z czyimiś poglądami czy nie. Rozmawiamy o tym, że wszyscy próbujemy wrócić do tego, co było wcześniej - że możemy spokojnie wyjść na ulicę, podróżować, normalnie pracować. Jeżeli więc ktoś nie ma przeciwwskazań i się nie zaszczepi, to siłą rzeczy dokłada swoją cegiełkę do tego, że będzie to trwało rok albo i dłużej, niż powinno - powiedział „Rzeczpospolitej” prof. dr hab. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Natomiast prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w wywiadzie dla portalu abczdrowie przyznał, że z teoretycznego punktu widzenia, „ żeby przerwać zarażenia, odporność stadna musi być na poziomie 90-95 proc.” - Jednak oczywiście są małe szanse, by osiągnąć ten poziom. Jeśli będziemy mieć ok. 60 proc. społeczeństwa, które przechorowało (bo na pewno wiele osób przechorowało i prawdopodobnie 4-5 razy więcej niż to, co jest w publikowanych wynikach) i do tego zaszczepimy ileś milionów osób, to powstaną bariery ograniczające szerzenie się wirusa, a ochrona zdrowia będzie mogła zacząć funkcjonować – mówił portalowi prof. Simon.

Ważne, żeby było szybko Państwa na całym świecie rozpoczęły masowe szczepienia. Krajem, który zdecydowanie wyprzedza wszystkie inne jest Izrael, który podał szczepionkę już niemal dziesięciu procentom swoich obywateli. Podobnie, jak w innych państwach, na początku dawkę dostali pracownicy medyczni, a później osoby starsze.

W Polsce do tej pory zaszczepiono 136 262 obywateli. - Do Polski dotarło 670 tysięcy dawek szczepionki, z tego 204 tysiące dawek zostało już rozdystrybuowanych do szpitali na terenie całego kraju, szpitali węzłowych. To 509 placówek, w których jest szczepiona grupa „zero”. 92 tysiące osób do tego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy, do godziny 10:00 zostało zaszczepionych. Wczoraj to było 38 tysięcy pacjentów w ciągu jednego dnia. Każdego dnia te liczby będą wzrastać - mówił podczas wtorkowego posiedzenia komisji zdrowia minister Dworczyk. Zaznaczył także, że Polska należy do państw europejskich, w których te szczepienia przebiegają najszybciej. Różne zdanie na temat organizacji szczepień mają polscy eksperci. - Jak na razie, mówiąc szczerze, wszelkie dostawy szczepionek są wykorzystywane. A jeśli chodzi o zasady, to sprawa jest dość oczywista – powiedział Agencji Informacyjnej Polska Press profesor Włodzimierz Gut.

Profesor Simon przekazał portalowi abczdrowie, że „w Polsce problem z organizacją czegokolwiek jest genetyczny. No ale te szczepienia idą i są masowo robione w całych tych utyskiwaniach, nieprawidłowościach, podpuszczaniu jednych na drugich, ale idą i nie można powiedzieć, żeby nie szły.” A co z procedurą? Pomimo tego, że szczepienia przeciwko koronawirusowi ruszyły już 27 grudnia ubiegłego roku, to nie każdy może się już zaszczepić. Proces został podzielony na cztery etapy: zero, pierwszy, drugi i trzeci. Każdy z etapów obejmuje inną grupę osób, które zgodnie z kolejnością będą mogły przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19.

- Jest kilka elementów. Po pierwsze szczepienia nie są obowiązkowe. W kwestii osób szczepionych instytucjonalnie osoba, która dostaje powiadomienie, że może się zaszczepić, może powiadomić o rezygnacji i wtedy szczepionkę otrzyma osoba następna. Jeśli chodzi już o szczepienia całej populacji, to będzie ona dopiero szczepiona w późniejszym okresie. Na razie do 15 stycznia trwa szczepienie grupy 0 – mówił AIP profesor Gut.

- Samo szczepienie trwa około minuty, biurokracja trwa dłużej (...) Zapisy na szczepienie mogłyby ruszyć już od przyszłego tygodnia. System się szybko zablokuje - mówił w Porannej Rozmowie Gazeta.pl dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. - Niestety początek nie jest zbyt imponujący – dodał, odnosząc się do organizacji dotychczasowych szczepień. „Szczepienia ograniczone do grupy 55-60+ to taki sam pomysł jak szwedzki brak wyobraźni i puszczenie wirusa na żywioł. Tylko łączne stosowanie wszystkich dostępnych metod daje szansę na zatrzymanie pandemii. Szczepienia medyków i służb czy nauczycieli chronią pośrednio seniorów” – przekazał na swoich mediach społecznościowych prof. Grzesiowski.

Jak zauważył profesor Paweł Grzesiowski – ”w walce z pandemią trzeba szczepić nie tylko grupy ryzyka ale i supersprederów” Co dalej? Jak zauważył profesor Grzesiowski, ważną kwestią jest to, aby zwracać uwagę na „odległe skutki, w tym psycho-neurologiczne, które niszczą aktywność zawodową i mogą być przyczyną depresji i kolejnych poważnych problemów zdrowotnych”.

