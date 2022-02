Eksperci: Noszenie masek w samolotach będzie konieczne jeszcze przez lata. Dlaczego?

Eksperci ostrzegają: maseczki ochronne będą wymagane w samolotach jeszcze przez wiele lat - pisze The Times.

Wynika to z faktu, że różne protokoły międzynarodowe uniemożliwiają odrzucenie tej reguły. Miszmasz międzynarodowych przepisów może oznaczać, że maski pozostaną z nami na długo - mówi Neil Sorahan, dyrektor finansowy firmy Ryanair, i dodaje, że maski to „mała cena do zapłacenia”.

Zdaniem specjalistów, maseczki ochronne będą jednym z ostatnich ograniczeń, które zostaną zniesione w lotnictwie. Sorahan porównał obowiązek noszenia masek ochronnych w samolotach do środków nadzwyczajnych wprowadzonych w 2006 roku, które ograniczyły pasażerom możliwość zabierania płynów do bagażu podręcznego po tym, jak lotniskowe służby udaremniły próbę zamachu terrorystycznego.

Dopóki rządy na całym świecie nie ujednolicą zniesienia maseczek ochronnych w samolotach, liniom lotniczym łatwiej jest utrzymać obowiązujące przepisy – powiedział The Times jeden ze specjalistów ds. lotnictwa.