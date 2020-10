Ekologiczna żywność i strach przed „chemią” – fakty i mity

Surowce ekologiczne zawierają więcej związków bioaktywnych niż konwencjonalne: FAKT

Przeprowadzone do tej pory badania naukowe dowodzą, że surowce ekologiczne zawierają więcej związków bioaktywnych (takich, jak np. prozdrowotne polifenole, które zapobiegają chorobom układu krążenia i wykazują właściwości przeciwnowotworowe) niż surowce konwencjonalne. Udowodniono również, że część pestycydów stosowanych jeszcze do niedawna w tzw. rolnictwie intensywnym z łatwością akumuluje się w organizmie, odkładając się m.in. w ludzkich tkankach i narządach, co może prowadzić do wielu poważnych chorób.

Żywność ekologiczna jest bezpieczniejsza od żywności pozyskiwanej konwencjonalnymi metodami: FAKT

Choć parametry żywności wytwarzanej konwencjonalnymi metodami regulują stosowne przepisy, zdarza się, że na rynek trafiają produkty niezgodne z powszechnie przyjętymi normami. W Raporcie przygotowanym w 2018 r. przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przebadano prawie 30 tys. próbek żywności. Okazało się, że w 44,5 proc. badanych artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego wykryto obecność co najmniej jednego pestycydu, a stężenia pestycydów przekraczające maksymalne dopuszczalne normy ujawniono w 1,2 proc. analizowanych próbek. Autorzy raportu zbadali też żywność ekologiczną. Obecność co najmniej jednego pestycydu wykryto w tylko 6,5 proc. badanych próbek, a stężenia pestycydów przekraczające dopuszczalne normy - w zaledwie 0,2 proc. wszystkich próbek.

Żywność ekologiczna to produkt luksusowy i nigdy nie będzie dostępny dla szerokiego grona konsumentów: MIT

Prawdą jest, że rolnictwo ekologiczne cechuje się o 20 proc. niższą efektywnością niż rolnictwo intensywne. Trzeba jednak pamiętać, że w Europie marnuje się dziś ponad 30 proc. wszystkich wyprodukowanych płodów rolnych. Potencjalnie niższa efektywność rolnictwa ekologicznego nie stanowi więc problemu. Co więcej, wielu naukowców - jak np. prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska z Wydziału Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - jest zdania, że w bieżących realiach rynkowych rolnicy są w stanie produkować dostatecznie dużo żywności ekologicznej bez potrzeby powiększania dotychczasowych areałów upraw.

Rolnictwo ekologiczne opiera się na archaicznych i przestarzałych metodach produkcji: MIT

Nic bardziej mylnego. To właśnie w gospodarstwach ekologicznych stosuje się dziś jedne z najnowocześniejszych środków i narzędzi, sprzyjających stałemu zwiększaniu wysokości uzyskiwanych plonów. Coraz większy nacisk kładzie się również na rozwój dydaktyki akademickiej, mającej na celu wykształcenie kompetentnych kadr przygotowanych do prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem, przetwórstwem i dystrybucją żywności ekologicznej. Stąd na polskich uczelniach, w tym także w warszawskiej SGGW, otwiera się nowe kierunki studiów, skierowane do osób, które swoją zawodową przyszłość wiążą właśnie z rolnictwem ekologicznym.

Żywności ekologicznej nie warto kupować, bo mogła zostać "podrobiona": MIT

Z fałszerzami żywności ekologicznej walczy wiele krajowych i międzynarodowych organizacji. Jedną z nich jest Państwowa Inspekcja Handlowa, której kontrolerzy już od lat zwalczają działalność polegającą na podrabianiu artykułów spożywczych. W starciu z fałszerzami żywności ekologicznej na przegranej pozycji nie stoją również konsumenci. W rozpoznaniu produktów podrobionych pomóc im może dokładna lektura etykiet. Na opakowaniu każdego ekologicznego produktu musi znajdować się informacja na temat producenta i jednostki certyfikującej oraz emblemat przedstawiający liść składający się z 12 białych gwiazdek umieszczonych na zielonym tle. Z symbolu tego mogą korzystać tylko certyfikowane gospodarstwa przestrzegające przepisów dot. żywności ekologicznej obowiązujących na terenie UE.

Artykuł powstał we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: www.sggw.pl

Materiał stanowi fragment artykułu, który ukazał się w portalu Interia. Link do całego artykułu: https://menway.interia.pl/styl-zycia/news-ekologiczna-zywnosc-i-strach-przed-chemia-fakty-i-mity,nId,4766895