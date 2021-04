Ekipa filmowa w łęczyckim więzieniu. Kręcone są zdjęcia do filmu o Stanisławie Marusarzu ZDJECIA

W średniowieczu mieścił się tu klasztor Dominikanów, który na przestrzeni lat był wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Budowla spłonęła w XVII wieku, a nowa, wzniesiona od strony północnej, wykorzystywała jako ścianę wschodnią miejskie fortyfikacje. Klasztor i kościół otoczono murami obronnymi, do których dobudowano obecną bryłę budynku. W 1799 roku obiekt został zamieniony przez władze pruskie w zakład karny i w tej formie funkcjonował przez ponad dwieście lat.

Sceny do filmu na terenie więzienia będą okręcone od od czwartku do soboty. Film o Marusarzu jest kolejną produkcją Telewizji Polskiej.

W dawnych dominikańskich murach przetrzymywani byli np. internowani w stanie wojennym działacze Solidarności, m.in. Władysław Frasyniuk. Pod koniec XIX wieku wyrok za długi karciane odsiadywał tu także mąż Marii Konopnickiej. W 1961 roku kompleks został wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Więzienie zostało zamknięte w 2006 roku. Od tego czasu można tu zobaczyć puste i obdrapane mury, a jedynym umeblowanym pomieszczeniem jest mała cela.

Więzienie natchnieniem dla artystów

Budynku od kilku lat nie można zwiedzać. Jedyną możliwością jest wydane pozwolenie od starosty łęczyckiego. Mimo to budynkiem po dawnym więzieniu wciąż interesują się ekipy telewizyjne i filmowe. Nakręcono tu sceny do wielu znanych filmów m.in. "Vabank" Juliusza Ma-chulskiego, film fabularny "Cela" Kamila Szymańskiego i Mikołaja Małeckiego czy "Papusza" Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze. Na terenie dawnego ZK nagrano także sceny do serialu "Ludzie i bogowie", "Wojenne dziewczyny", a także wiele teledysków m.in. Chady, Kubixa i Mezo.