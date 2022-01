Egipt, Kamerun i Burkina Faso w półfinale Pucharu Narodów Afryki

Gambia brała udział w turnieju po raz pierwszy w historii i pokonała Mauretanię oraz Tunezję w fazie grupowej. A następnie wyeliminowała Gwineę w 1/16 finału.

Kamerunowi bardzo podobają się mecze z debiutantami w Pucharze Narodów Afryki: łącznie z wygraną 2:1 nad Komorami w ostatniej kolejce, Kameruńczycy wygrali trzy kolejne spotkania z takimi przeciwnikami. Dodatkowo byli niepokonani w ostatnich ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach. Porażka z Gambią, najmniejszym narodem na kontynencie afrykańskim i tym, który nigdy wcześniej nie dotarł do dużego turnieju, byłaby niemożliwa do usprawiedliwienia.

Na szczęście Toko Ekambi poprowadził zespół do półfinału. Piłkarz Olympique Lyon strzelił dwa gole, które wystarczyły do zwycięstwa. Kamerun grał po raz pierwszy od czasu, gdy ośmiu kibiców, w tym ośmioletni chłopiec, straciło życie w zamieszkach na zewnątrz stadionu Olembe w Yaounde w poniedziałek przed zwycięstwem nad Komorami.