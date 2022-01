Edukacja w 2022 roku. Podwyżki dla nauczycieli, tzw. Lex Czarnek, nowy przedmiot – oto zmiany, których możemy spodziewać się w 2022 roku Magdalena Konczal

2021 rok był wyjątkowo burzliwy, jeżeli chodzi o edukację. Przeprowadzano sporo rozmów na temat zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczyciela. Wciąż jednak nie udało się dojść do porozumienia. Wiele osób stawia sobie pytanie, co czeka edukację w 2022 roku? O podwyżkach dla nauczycieli, które miałyby wejść w życie w roku szkolnym 2022/2023 mówił nie tak dawno temu minister edukacji. Oprócz tego w styczniu ma odbyć się pierwsze czytanie projektu zmian do ustawy Prawo oświatowe, czyli tzw. Lex Czarnek. Od września w szkołach ma pojawić się nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. Jakich zmian edukacyjnych możemy jeszcze się spodziewać w 2022 roku? Wyjaśniamy.