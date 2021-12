Edukacja w 2021 roku. Rozmowy o podwyżkach dla nauczycieli, nowa lista lektur i nauka zdalna. Oto co wydarzyło się w 2021 roku

Styczeń: ferie zimowe w jednym terminie i nauka zdalna

1 stycznia 2021 zniesiono Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pieczę nad nowo utworzonym organem przejął Przemysław Czarnek. W styczniu 2021 ferie zimowe odbyły się w tym samym terminie dla wszystkich województw (4-18 stycznia). Po przerwie do szkół wrócili jednak tylko uczniowie klas I-III. Reszta uczyła się zdalnie.

Luty: szczepienia nauczycieli

Marzec: zróżnicowanie nauki w szkołach

Kwiecień: zmiany w egzaminach i nauka zdalna

19 kwietnia 2021 roku przedszkola wróciły do pracy stacjonarnej. Również w kwietniu minister edukacji zapowiedział, że egzaminy maturalne i ósmoklasisty 2022 odbędą się tak, jak w 2021 roku, a więc na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku. Pod koniec miesiąca część uczniów z poszczególnych województw przeszła na naukę hybrydową, niektórzy wciąż uczyli się zdalnie.

Maj: matury i egzamin ósmoklasisty

4 maja 2021 roku wszyscy uczniowie klas I-III powrócili do nauki stacjonarnej. Starsi uczniowie wciąż uczyli się zdalnie. Tego samego dnia rozpoczęły się matury, które zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym. Z uwagi na pandemię ograniczono wymagania egzaminacyjne. Uczniowie nie musieli przystępować do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Zrezygnowano także z egzaminów ustnych (język polski i język obcy). Od 17 do 30 maja uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych przeszli na naukę hybrydową.