Edukacja seksualna typu B – to o niej mówił Przemysław Czarnek. Wyjaśniamy, na czym polega i jakie są jej założenia

Edukacja seksualna typu B – co to oznacza?

W rozmowie z TVP minister edukacji ostro skomentował protesty wobec wprowadzania zmian w prawie oświatowym:

– Cała lewica i lewactwo mają świra na punkcie twardej edukacji seksualnej typu B, która demoralizuje dzieci, wtłacza im w głowy jakieś głupoty nieprawdopodobne rodem z ideologii neomarksistowskiej. Na to nie chcemy pozwolić, jest mnóstwo rodziców, którzy zgłaszają się do nas i do kuratoriów, to jest problem w wielkich miastach – mówił Przemysław Czarnek.