Edukacja przyszłości jest w zasięgu ręki. Tak mogą wyglądać szkoły za 10-20 lat. Czy jesteśmy na nie gotowi?

"Jesteśmy u progu 2022 roku, a w szkołach obecnie wciąż uczy się tak, jak miało to miejsce 200 lat temu w systemie pruskim. Stosujemy narzędzia i materiały z przeszłości, chcąc przygotować współczesne dzieci na to, co szykuje dla nich przyszłość. To jest prawdziwy absurd" – mówi Monika Kamińska-Wcisło z Centrum Nauczania Domowego.

pexels/ Tara Winstead