Echa meczu otwarcia: Pan samochodzik, włoskie garnitury i historyczny samobój

Tak jak przy każdej wielkiej imprezie, spotkanie w Rzymie poprzedzone było częścią artystyczną, której głównym bohaterem był Andrea Bocelli. Włoski śpiewak przygotował arię „Nessun Dorma” z opery „Turandot” i był to magiczny moment uniesienia. "Jeśli Italia zagra na #EURO2020 tak, jak zaśpiewał Andrea Bocelli podczas ceremonii otwarcia to finał mają jak w banku" - napisał na Twitterze komentator TVP Maciej Iwański, a po pierwszym wygranym spotkaniu, można powiedzieć, że trafił w punkt.

To nie Bocelli, czy nawet grupa U2 z hymnem turnieju, skradli show tego wieczora, a mały sterowany samochodzik, który przetransportował piłkę na środek boiska przed pierwszym gwizdkiem. "To moja nowa ulubiona rzecz. Co za świetny sposób na reklamę", "Mam nadzieję, że użyją tego małego samochodu, aby umieścić piłkę na miejscu przy każdym rzucie karnym", "Dodatkowe punkty dla każdego, kto potrafi zhakować zdalnie sterowany samochód dostarczający piłkę na Euro 2020" - to tylko kilka z popularnych komentarzy, które opanowały media społecznościowe.