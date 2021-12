Echa konferencji Łukasza Mejzy. Mamy komentarze Koalicji Obywatelskiej i Lewicy Lidia Lemaniak

Łukasz Mejza fot. Adam Jankowski

Polskatimes.pl jako pierwsza poinformowała, że wiceminister sportu zorganizuje konferencję prasową, na której odniesie się do stawianych mu przez media zarzutów. Katarzyna Lubnauer, poseł Koalicji Obywatelskiej oraz Tomasz Trela, poseł Lewicy, skomentowali w rozmowie z polskatimes.pl to, co usłyszeli podczas konferencji Łukasza Mejzy.