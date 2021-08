Dźwięki, za którymi tęskniliśmy w czasie lockdownu. Czego brakowało nam najbardziej?

Tęsknota za dźwiękiem

Ostatnie półtora roku było trudne, ale czas ten skłonił większość ludzi do doceniania drobiazgów, co znalazło odzwierciedlenie w najbardziej wytęsknionych dźwiękach. Nie dziwi więc to, że wysokie miejsca na liście najbardziej wytęsknionych odgłosów zajęły dźwięki morza i odgłosów plaży, a także życia nocnego i dopingu na trybunach.

Co ciekawe, coraz częściej brakuje nam dźwięków, które poprzednio nie były zauważane, takich jak gwar dzieci na placach zabaw oraz odgłosy ruchu ulicznego.

Największej grupie respondentów brakowało muzyki na żywo (65%)

Najniższe miejsce w ankiecie zajęły siłownie — jedynie 31% uczestników przyznało, że brakowało im odgłosów osób ćwiczących

Ulgę podczas pandemii przyniosła muzyka — 49% osób twierdzi, że słucha teraz muzyki częściej niż przed pandemią

W wynikach badania zauważalny jest też niedostatek interakcji towarzyskich — respondentom brakowało głosów na żywo rodziny i przyjaciół, śpiewów „Sto lat” czy prostych próśb „przytul mnie”.