Dziwne sceny w Sejmie. Budka: Sienkiewicz nie był pijany. Podszedł, bo chciał porozmawiać Blanka Aleksowska

24.11.2021 warszawa sejm - spotkanie marszalek sejmu z klubami parlamentarnymi w zwiazku z sytuacja covid w polscen/z borys budkafot. adam jankowski / polska press Adam Jankowski

Tak to jest, jak się produkuje fake newsy. Bartek Sienkiewicz podszedł do mnie, by poprosić o rozmowę ws. tego, co dzieje się przeciwko rodzinie Brejzów. Byliśmy porozmawiać - stwierdził na antenie Radia ZET przewodniczący klubu parlamentarnego KO, poseł Borys Budka. W ten sposób tłumaczył, dlaczego wyprowadził wczoraj Sienkiewicza z sali obrad.