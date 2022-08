Dziwne przypadki w futbolu w czasach koronawirusa

– Praktycznie już spadliśmy do trzeciej ligi, przedłużenie kontraktów byłoby stratą pieniędzy – wyznał wprost Aldo Spinelli, prezes Livorno. Na początku sierpnia do klubu z Toskanii wróci Filip Raicević, od stycznia przebywający na wypożyczeniu w Śląsku Wrocław. Czarnogórzec mocno się zdziwi, bo nie spotka tam aż osiemnastu (już byłych) kolegów z zespołu. 30 czerwca aż tylu piłkarzom skończył się kontrakt z Livorno, żaden z nich nie został przedłużony. Ostatni zespół Serie B ma przed sobą jeszcze siedem kolejek ligowych i tylko kilku dorosłych zawodników w pierwszej drużynie. Szkoleniowiec Paolo Tramezzani zamierza dokończyć sezon, dając szansę zawodnikom drużyn młodzieżowych.

Koronawirus sprawił, że przerwane były niemal wszystkie rozgrywki sportowe na świecie. Również NBA. Koszykarze nie grali, a wszyscy fani zachwycali się dokumentem „Last Dance”, o ostatnim mistrzowskim sezonie Michaela Jordana w Chicago Bulls. Program miał być subtelnym i pięknym wypełnieniem emocji, jakie miała dać rywalizacja play-off w NBA, a tymczasem o „Last Dance” mówił cały świat. Arjena Robbena nawet zmobilizował do wznowienia kariery. Tak działacze FCGroningen namówili go do powrotu do klubu – pokazali mu fragmenty „Last Dance”, wplatając nagrania Robbena. To z Groningen skrzydłowy ruszył w świat i tutaj – po rocznej przerwie – wznowi karierę. Na razie tylko na jeden sezon.