Dzisiejszy świat IT potrzebuje szybkości budowania aplikacji. Do tego konieczna jest chmura

O nowych technologicznych trendach, bezpieczeństwie na-szych danych w chmurze rozmawiamy z Tomaszem Stachlewskim, CEE Se-nior Solutions Architecture Manager w AWS ( Amazon Web Services)

1. Jakie są obecnie wiodące trendy w technologii?

Niedawno odbyło się AWS Summit Online EMEA, podczas którego mieliśmy okazję zapoznać się z aktualnymi trendami, z którymi spotykamy się w dzisiejszym świecie IT. To, co było podkreślone podczas wydarzenia, to między innymi, jak nowe technologie mogą i powinny odpowiadać na potrzeby w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ogóle. Nie mogło też za-braknąć wątków okołocovidowych. Wciąż bardzo podkreśla się kwestię istoty szybkości budowania aplikacji, które w wielu przypadkach nie byłoby możliwe bez chmury.

Wśród trendów można też wymienić sztuczną inteligencję i jej wykorzystanie w różnych branżach, analitykę danych czy skalowalność. Warto tutaj podkreślić, że region CEE, czy też w szczególności Polska, nie odbiegają tutaj od innych rynków, jeśli chodzi o aktualne kierunki rozwoju technologii.