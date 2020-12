Dzisiaj tylko szczepionka może zatrzymać pandemię

Wydaje się, że już po świętach ruszy w Polsce wielki program szczepień.

- Mam nadzieję, że 27 grudnia pierwszy Polak zostanie zaszczepiony przeciwko Covid-19, czekamy tego jak kania dżdżu - powiedział główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban w Polsat News. Przekonywał, że każdy, gdy otrzyma informację, że szczepionka jest dla niego dostępna, powinien się zaszczepić, a rozpoczęcie szczepień to obecnie kwestia tylko dostarczenia szczepionek wyprodukowanych przez firmę Pfizer i BioNTech i rozpoczęcia ich dystrybucji.

- To będzie o tyle uproszczone i ułatwione, że te pierwsze szczepienia będą prowadzone w zakładach opieki zdrowotnej, głównie w szpitalach i poradniach, które do tej pory mają działające punkty szczepień. W związku z tym ta cała infrastruktura jest gotowa i czeka na przyjęcie szczepionki - powiedział prof. Horban.

Zwrócił uwagę, że jest jeszcze tydzień na utworzenie list chętnych do szczepień. Pierwszą grupą, która będzie miała możliwość zaszczepienia się są pracownicy ochrony zdrowia. Tyle tylko, że w niektórych szpitalach do szczepień zgłosiła się tylko połowa pracowników, czasami jeszcze mniej.

- Jeśli mam traktować świat poważnie i kolegów lekarzy, i koleżanki pielęgniarki poważnie, to oczywiście w ogóle takiej opcji nie biorę pod uwagę – skomentował prof. Andrzej Horban.

Oprócz pracowników służby zdrowia, domów pomocy społecznej, miejskich ośrodków pomocy społecznej i sanepidów, jako pierwsi mają być zaszczepieni nauczyciele.

Przemysław Czarnek, minister edukacji, zaznaczył w wywiadzie dla Polskiego Radia, że szczepienia będą dobrowolne i mają przyspieszyć powrót młodzieży i nauczycieli do szkół. Według jednego z rządowych scenariuszy, jako pierwsi do stacjonarne nauki mają wrócić uczniowie klas I-III.

Z kolei „Solidarność” apeluje, aby zwrócić uwagę także na handlowców.

- Sprzedawcy codziennie mają kontakt z dużą grupą ludzi, sami są narażeni na zakażenie i mogą zakażać inne osoby. Myślę, że to dobry pomysł, aby również oni zostali jak najszybciej zaszczepieni – stwierdził Grzegorz Adamowicz, przewodniczący Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”.

Problem polega jednak na tym, że Polacy nie zamierzają ruszyć masowo do punktów szczepień. Z badań CBOS przeprowadzonych w listopadzie wynika, że osoby deklarujące zamiar zaszczepienia się przeciw COVID-19 są jak na razie w mniejszości, blisko połowa nie zamierza tego robi.

Na całym świecie osoby publiczne: politycy, sportowcy, celebryci namawiają innych, do tego, aby jednak się zaszczepić. Premier Izraela Benjamin Netanjahu został pierwszym obywatelem tego kraju, który poddał się szczepieniu przeciwko COVID-19. Oprócz premiera, podczas telewizyjnej transmisji zaszczepił się także minister zdrowia Juli Edelsztejn, podobnie jak wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Jak poinformował Biały Dom, wydarzenie to miało na celu „promowaniem bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki, by budować zaufanie wśród Amerykanów”. Kilka dni temu, amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA), oprócz szczepionki firmy Pfizer i BioNTech, dopuściła do użytku także szczepionkę firmy Moderna.

Prezydent Andrzej Duda, także zadeklarował chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19, chociaż jak wiemy po jego wcześniejszych wypowiedziach, nie był chyba entuzjastom szczepień.

Andrzeja Dudę zaczepił, mówiąc kolokwialnie, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który w piątkowych „Faktach po Faktach” na antenie TVN24 stwierdził, że będzie się szczepić przeciwko COVID-19 i dodał, że „może pojechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego”.

Na te słowa zareagował prezydent Andrzej Duda, dziękując przewodniczącemu Kosiniakowi- Kamyszowi za troskę.

„Szanowny Panie Przewodniczący @KosiniakKamysz! Dziękuję za troskę o moje zdrowie, ale ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym. To moje „państwowe” zadanie, a w dodatku należę do „ozdrowieńców”- napisał na Twitterze prezydent Duda. W swoim tweecie zamieścił też link do rozmowy z ekspertami na temat szczepionki przeciwko COVID-19, która jest udostępniona na stronie Kancelarii Prezydenta.

„Panie prezydencie @AndrzejDuda, eksperci są zgodni. że zaszczepić powinno się jak najwięcej Polaków także ozdrowieńców. Należy dać przykład z góry i włączyć się w akcję szczepień aby nasi rodacy poczuli ich potrzebę. Polecam Panu wyjaśnienie Pana profesora” - odpowiedział Kosiniak- Kamysz.

Andrzej Duda nie zostawił tweeta bez odpowiedzi.

„Nie wysłuchał Pan wypowiedzi Ekspertów do końca. Przymykam oko, bo lubię Pana i rozumiem, że młodość ma swoje prawa ;-)Zdaniem Ekspertów ozdrowieńcy powinni być szczepieni w ostatniej kolejności. Oczywiście ja także się poddam szczepieniu. Pozdrawiam! Miłego wieczoru!”- zakończył prezydent Duda.

Główną przyczyną niechęci do zaszczepienia się przeciw COVID-19 jest obawa przed potencjalnymi skutkami ubocznymi, jakie może wywołać nowa szczepionka (69 proc.). Rzadziej wymieniano obawy związane z brakiem skuteczności szczepionki (25 proc.). Sceptycy podnoszą, że szczepionka na COVID-19 manipuluje ludzkim DNA za pomocą kodowania RNA"

„Obawy przed nowymi szczepionkami są zrozumiałe. Są to nowe szczepionki jeżeli chodzi też o technologię. Jest to nowa szczepionka dlatego, że wcześniej nie było tej choroby, ale jest to też nowa szczepionka pod względem technologii, którą musimy wszystkim wytłumaczyć. Na czym polega ta technologia? Do naszego organizmu wprowadzamy pewną informację, na podstawie której nasz organizm wytwarza białko wirusowe i pokazuje to białko komórkom odpornościowym. Przeciwko temu białku one zaczynają produkować odporność, czyli przeciwciała i pamięć immunologiczną. Inaczej mówiąc, my nie manipulujemy DNA, nie manipulujemy materiałem genetycznym komórek ludzkich, tylko podajemy informację. To tak, jakbyśmy pewien kod wczytali do naszego organizmu, a nasz organizm podejmuje produkcję zakładanego białka. Tak, że nie ma możliwości zachorować na COVID ani mieć kłopotu z naszym genomem - szczepionki pod tym względem są całkowicie bezpieczne” – przekonywał na antenie TVN24 dr Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog

Także naukowcy z Polskiej Akademii Nauk wydali specjalne oświadczenie, w którym podkreślają, że szczepionka to jedyny skuteczny sposób, aby zatrzymać COVID-19.

„Brak szczepień oznacza, że przynajmniej 75 proc. społeczeństwa się zarazi i większość z tych osób zachoruje. (...) Każdy będzie znał osobę, która zmarła z powodu Covid-19” - alarmują. W oświadczeniu naukowcy z PAN zapewniają, że nad bezpieczeństwem szczepionki pracują najlepsi eksperci z całego świata.

Współpraca: Maciej Badowski