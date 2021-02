Dzisiaj ruszyła działalność Instytutu De Republica powołanego przez premiera. Politycy z obozu władzy nie wiedzą, po co został powołany

Dzisiaj swoją działalność rozpoczyna nowa jednostka budżetowa przy premierze – Instytut De Republica. Zgodnie z zarządzeniem, które zostało opublikowane 16 lutego tego roku do jej zadań ma należeć przede wszystkim promocja polskiej kultury.

Także ważnym faktem jest, że dyrektora instytutu, jego zastępców oraz skałd rady naukowej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

Powołanie nowej instytucji jest zaskoczeniem nawet dla polityków obozu rządzącego. - Trudno mi to nawet skomentować. O sprawie dowiaduję się od pani. Nie było takich rozmów na posiedzeniu komisji, nie wpływały do nas takie postulaty - powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata.

– To jest poza nami, nie mamy pojęcia, po co premier powołał taki instytut. Nie wygląda to na jego pomysł – miał anonimowo anonimowo jeden z urzędników kancelarii premiera.

Opozycja krytykuje

„Dziś ma zacząć działalność Instytut De Republica powołany przez Mateusza Morawieckiego tydzień temu. Nikt nie wie po co powstał oprócz tego, że PiS lubi ładne nazwy. Zaczynamy 1 925 dzień drenowania kasy przez rząd.” – napisał na Twitetrze poseł Michał Jaros.