Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Tematem będzie zwiększenie dostaw szczepionek przeciwko COVID-19

Dzisiaj o godzinie 18 rozpocznie się unijny szczyt, którego tematyka będzie krążyć wokół pandemii COVID-19: tego, co do tej pory udało się osiągnąć, jak przyspieszyć dostawy szczepionek do państw członkowskich oraz ma pojawić się także kwestia tzw. paszportów szczepień.

„Naszym priorytetem jest nadal przyspieszanie szczepień w całej UE. Oznacza to przyspieszenie procesu autoryzacji szczepionek, a także ich produkcji i dostawy” – przekazał w liście do przywódców państw członkowski Unii Europejskiej szef Rady Charles Michel.

Michel podkreślił, że walka z pandemią koronawirusa cały czas trwa i jest ona ciężka, co wynika z pojawianiem się nowych mutacji wirusa oraz „konieczności znalezienia właściwej równowagi między ograniczeniami a płynnym przepływem towarów i usług na jednolitym rynku.”