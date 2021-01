Dziś w Polsce ruszają szczepienia preparatem Moderny

Szczepionka podawana będzie w dwóch dawkach, w odstępie 28 dni (w przypadku Pfizera jest to 21 dni). Preparatu Moderny nie trzeba trzymać w tak niskiej temperaturze, jak innych szczepionek, jednak po otwarciu fiolki trzeba wykorzystać całość w ciągu kilku godzin – fiolka zawiera aż 10 dawek szczepionki.

Preparat Moderny zatwierdzony został przez Europejską Agencję Leków (EMA) 6 stycznia br. To druga, po preparacie firm Pfizer/BioNTech, szczepionka dopuszczona do użytku na terenie Unii Europejskiej.

Szczepionki prosto do szpitali węzłowych

12 stycznia do Polski przyleciało 29 tysięcy dawek szczepionki Moderny. Z kolei w przyszłym tygodniu dostarczone ma być kolejnych 40 tysięcy dawek. Wszystkie dawki z tych dwóch transportów trafią od razu do szpitali węzłowych, w celu zaszczepienia pacjentów z grupy 0.

Z trzeciego transportu do Polski (100 tys. dawek) mają zostaną odłożone dawki potrzebne na drugie szczepienie.