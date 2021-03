Dziś startują próbne matury. Harmonogram, zmiany, rygory sanitarne

Próbne matury potrwają od 3 do 16 marca. Z kolei egzaminy maturalne w obecnym roku szkolnym mają być przeprowadzone w terminie głównym od 4 do 20 maja.

W piątek 5 marca uczniowie przystąpią z samego rana do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu z historii sztuki, a także z języka kaszubskiego.

We wtorek 9 marca rano uczniowie przystąpią do próbnego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu odbędą się egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języka francuskiego, rosyjskiego i włoskiego.

Z kolei w czwartek 11 marca rano przyszli maturzyści podejdą do egzaminu próbnego z będzie z biologii, a następnie (po południu) z informatyki.

16 marca to ostatni dzień próbnych egzaminów. Rano rozpocznie się egzamin z geografii, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Próbne egzaminy maturalne przeprowadzane są w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Są one podobne do tych, które obowiązywały na próbnym egzaminie w zeszłym roku.

Na tegorocznej maturze nie będzie też obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego - przeprowadzone zostaną one tylko dla tych abiturientów, którzy potrzebują wyników z tych egzaminów do rekrutacji na studia zagranicą.

W tym roku uczniowie nie będą musieli przystąpić do obligatoryjnego dotąd jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru.

MEiN zdecydowało, że obecnie maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Uczniowie mogą je zdjąć dopiero po zajęciu swoich miejsc na próbnym egzaminie (uczniowie i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu).

Uczniowie, czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, mają zachować odstęp co najmniej 1,5 m, mieć zakryte usta i nos.

Ponadto przy wejściu do szkoły i w każdej sali egzaminacyjnej do szkoły powinien być płyn do dezynfekcji rąk.