Dziś ruszają szczepienia kolejnej grupy. Tym razem osób przewleke chorych

Billboardy z płodami. Kto za tym stoi i ile kosztuje? To kampania pro-life fundacji z Raciborza przy firmie Eko Okna

Mało kto słyszał o fundacji z Kornic koło Raciborza na Śląsku do czasu, aż ich billboardy dosłownie zalały Polskę. To kampania pro-life z płodem w łonie matki. Billboardy rozgrzały Polskę. Są już szacunkowe koszty tej akcji: 5,5 mln zł, zakładając, że fundacja dostała rabat. Co wiemy o fundacji Nasze Dzieci - Edukacja, Zdrowie, Wiara, która powstała przy firmie Eko Okna? Prezesem obu jest Mateusz Kłosek. Firma ma ogromne obroty, w 2020 zanotowała 2 miliardy przychodu. Czy będzie mieć też na koncie największą i najbardziej kontrowersyjną kampanię w kraju?