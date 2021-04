Dziś rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób w wieku 56 lat

Wielka wyprzedaż w Tesco w Katowicach przed likwidacją. Ceny wyposażenia wnętrz, środków czystości, dekoracji - nawet o -70 procent

Czy to likwidacja Tesco w SCC? Wyprzedaże w Tesco w Silesia City Center Katowicach nie są tak szokujące, jak w Szczecinie, skąd zdjęcia obiegły internet, ale są. Zobaczcie ceny produktów. Czy promocje związane są z faktem, że brytyjska sieć znika z Polski? Cóż, wciąż nie wiadomo, jaki sklep zastąpi Tesco w SCC. Wiadomo, że był to jeden ze sklepów, którego nie przejmie Netto, bo nie wszedł w transakcję z Salling Group. Popatrzcie, co przeceniono 14 kwietnia 2021.