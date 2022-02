Dziś Rada Stała OBWE o kryzysie na Wschodzie. Czy dojdzie do szczytu ostatniej szansy Biden - Putin?

Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ, gość radiowej Jedynki, poinformował, że posiedzenie OBWE ma za zadanie przekazanie najświeższych informacji ze Wschodu. - Trwa intensyfikacja ostrzału, który nie pochodzi z terenów ukraińskich. My musimy się dowiedzieć od wysłanników OBWE, jak wygląda sytuacja.

Jak dodał, nie wygląda, by ostrzał był dokonywany z pozycji ukraińskich. Zresztą potwierdzają to doniesienia medialne cytujące ustalenia wywiadowcze państw zachodnich.

Wiceminister powiedział, że Władimir Putin szuka powodów do wojny. W 2014 r. było podobnie, przypisywano ataki stronie ukraińskiej, by usprawiedliwić napaść. - Tego rodzaju działania są stosowane od lat. Jak powiedział Paweł Jabłoński, w 1939 r. Niemcy wykorzystali jako pretekst do napaści na Polskę Prowokację Gliwicką.

- Niewkluczone, że będziemy podejmowali kolejne działania na innych szczeblach politycznych jeżeli taka potrzeba będzie się pojawiała. Sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie - powiedział.