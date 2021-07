Dziś Rada Krajowa PO. Czy Donald Tusk obejmie władzę w partii?

Budka ustąpi miejsca Tuskowi?

Obecny lider PO Borys Budka być może zrezygnuje z przewodnictwa w partii. Posłanka PO Agnieszka Pomaska potwierdziła, że polityk rozważa taką ewentualność. - Natomiast takiej decyzji ostatecznej nie podjął. Zadałam mu to pytanie – tłumaczyła w TVN24. - Rozmawialiśmy też w kontekście sobotniej Rady Krajowej i tych różnych artykułów, które są w gazetach, które są częściowo prawdziwe, częściowo nieprawdziwe. Na pewno nieprawdziwe jest to, że wszystko wiadomo, jest jakieś wielkie porozumienie i następuje wielka zmiana. Takiej decyzji na pewno nie ma. Różne rozmowy się toczą i będą toczyły się do piątku, jak nie do soboty – mówiła parlamentarzystka.