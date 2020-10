Dziś protest rolników w Warszawie. „Dotrzemy do każdego posła i senatora”

Manifestanci zgromadzą się o godz. 10.00 na Placu Zbawiciela. Następie przejdą pod budynek Semu i Senatu, mijając po drodze gmach Ministerstwa Rolnictwa przy ul. Wspólnej.

Jak przekazał, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski, dalsze kroki rolników uzależnione będą od tego jak we wtorek postąpi Senat. - Jeżeli się okaże, że izba wyższa polskiego parlamentu również podniesie swoją rękę na polskich chłopów, na polskich rolników, to w najbliższym czasie Polska zostanie sparaliżowana. Dotrzemy do każdego posła, dotrzemy do każdego senatora, zablokujemy wszystkie drogi dojazdowe do Warszawy. Ponad 100 miejsc w Polsce zostało już zablokowanych, wizyty u posłów, wizyty u senatorów, więc wprawę już mamy i my naprawdę się nie cofniemy – mówił.

Z kolei lider AGROunii Michał Kołodziejczak oświadczył, że na demonstracji spodziewa się co najmniej kilkudziesięciu tysięcy rolników.

Jak dodał rolnicy o godz. 13.00 będą chcieli spotkać sę z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. - Czy to będzie sam marszałek, czy prezydium Senatu uważam, że polscy rolnicy zasłużyli na to, żeby być przyjmowani również i podczas rolniczych protestów - poinformował Izdebski.

Zapewnił też, że uczestnicy manifestacji będą przestrzegać wszystkich zaleceń epidemiologicznych. - Jutro wszyscy rolnicy, którzy muszą mieć maseczki, te maseczki będą mieli i my jako organizatorzy dokładnie będziemy tego pilnować. Nie jest to manifestacja skierowana w jakiś sposób przeciwko pandemii – podkreślił.