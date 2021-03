Dziś ostatni dzień zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich Leszek Rudziński

Dziś ostatni dzień zgłaszania kandydatów na RPO. O 15.00 poznamy wybór Lewicy fot. adam jankowski / polska press

Tylko do piątku poszczególne kluby parlamentarne mogą zgłaszać swoich kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory zrobiła to Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska wraz z Koalicją Polską-PSL. Dziś o 15.00 swojego kandydata przedstawiła Lewica.