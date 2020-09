Dziś możliwy finał negocjacji w Zjednoczonej Prawicy. Są nieoficjalne ustalenia

ROZMOWA Rafał Matyja: Kaczyński i Ziobro stali się właśnie śmiertelnymi wrogami

Czy Kaczyński może Morawieckiego wskazać jako swego następcę? Tak. Czy partia może to jakoś zaakceptować? Tak, choć z ogromnymi oporami. Czy on się do tej roli nadaje? Nie. On z całą pewnością może być premierem, może być prezydentem (kto wie, czy mu się to nie marzy), ale bardzo trudno byłoby mi wyobrazić go sobie jako szefa partii. Musiałby mu tę partię ktoś zbudować, dostarczyć a później cały czas dbać o utrzymanie jej w dobrej kondycji - mówi w rozmowie z Witoldem Głowackim profesor Rafał Matyja. Politolog tłumaczy, o co chodzi w politycznej wojnie, która wybuchła w Zjednoczonej Prawicy i jaka jest stawka pojedynku między Kaczyńskim a Ziobrą.