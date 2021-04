Dziś konferencja ministra zdrowia. Rząd poluzuje obostrzenia na majówkę?

Dziś mister zdrowia Adam Niedzielski ma ogłosić decyzję w tej sprawie.

We wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził, że „widzimy więcej oznak tego, że ten trend spadkowy i to zejście z trzeciej fali, jest już faktem i realizuje się z coraz większą siłą”.

Mówił także o zbliżającej się majówce. - Jeżeli pozwolimy sobie na zbyt poluzowaną majówkę, to możemy zapomnieć o szkole dla dzieci czy o wakacjach dla nas wszystkich. To jest bardzo prosty, zero-jedynkowy wybór – stwierdził.

Dodał, że „w tym życiu epidemicznym jest coś za coś”. - Jeżeli coś chcemy mieć szybko, to musimy niestety zrezygnować z tego, co przed nami - tłumaczył.