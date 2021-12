Dziś konferencja Łukasza Mejzy. Wiemy, o czym będzie mówić wiceminister sportu

Osoba znająca sprawę podkreśla w rozmowie z nami, że Łukasz Mejza jest w trudnej sytuacji. – Nie wstąpił do klubu parlamentarnego PiS, nie przystąpił też do Partii Republikańskiej – mówi. Podkreśla, że polityk stał się problemem dla PiS.

– W związku z całym zamieszaniem wokół niego oraz tym, że Mejza zarzeka się, że jest niewinny, dostał polecenie, iż ma udowodnić, że to co o nim piszą o nim media, nie jest prawdą. Stąd konferencja. Musi sobie sam z tym poradzić i od tego, czy się wybroni, zależy jego przyszłość – nie tylko ta w rządzie, ale w ogóle polityczna – powiedziało nam źródło. Nasz rozmówca podkreślił, że „na wybronienie się Mejza ma czas do przyszłego posiedzenia Sejmu, kiedy będzie dyskusja i głosowanie nad wotum nieufności dla ministra sportu, Kamila Bortniczuka”.