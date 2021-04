Dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Warszawie uroczystości z udziałem rządzących

Prezydent Andrzej Duda oddał we wtorek hołd ofiarom sowieckiej zbrodni przed Pomnikiem Katyńskim w Warszawie. - Dzisiaj, jak od lat, czcimy pamięć polskich oficerów, funkcjonariuszy i przedstawicieli polskiej inteligencji pomordowanych w okresie II Wojny Światowej przez Sowietów, w szczególności tych, którzy byli więzienie w Ostaszkowie, Kozielsku, Starobielsku, a pomordowanych ich w Katyniu, Charkowie, Kalininie – mówił prezydent.

Andrzej Duda dodał, że „nasza obecność w miejscach, gdzie czcimy pamięć tamtych straszliwych wydarzeń, ludobójstwa bez wątpienia dokonanego na polskiej inteligencji”. - Nie ma wątpliwości, że celem ówczesnej sowieckiej akcji mordowania polskich oficerów i polskiej inteligencji było unicestwienie naszego narodu, jego unicestwienie poprzez wymordowanie najbardziej wpływowych i rozwijających społeczeństwo warstw. To była zemsta Stalina za porażkę, za jego osobistą kompromitację w czasie wojny polsko-olszewskiej 1920, ale to było także dążenie do unicestwienia naszego narodu – mówił prezydent.