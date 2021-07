Dziś Dzień Długu Ekologicznego. Wykorzystaliśmy wszystkie zasoby ziemi na ten rok. Bierzemy od natury "na kreskę" Aleksandra Kiełczykowska

fot: tomasz czachorowski/polska press

To właśnie na 29 lipca wypadł w tym roku Dzień Długu Ekologicznego. W porównaniu z poprzednimi latami jest to wyjątkowo wcześnie. To znaczący dzień, ponieważ oznacza czas, w którym zapotrzebowanie populacji na zasoby i usługi ekologiczne w danym roku przekracza to, co Ziemia może w tym roku zregenerować.