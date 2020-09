Dziś decyzja ws. przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Koalicja może się rozpaść

– Planowane mamy spotkanie w godzinach popołudniowych, więc będziemy na tym spotkaniu analizowali sytuację jaka w tej chwili jest i wewnątrz koalicji, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, i działania, które na przyszłość będą podejmowane z naszej strony, więc wszystko przed nami dzisiaj – mówił w poniedziałek na antenie Polskiego radia Krzysztof Sobolewski. – Przypuszczam, że dzisiaj będą jednak podjęte konkretne decyzje i przecięty ten okres niepewności – dodał szef Komitetu Wykonawczego PiS.

Sobolewski przyznał, że „może być lekka konsternacja”. Dodał jednak, że to nie „Piątka dla zwierząt” była „punktem zapalnym w koalicji”. - Ponieważ można potraktować tę ustawę jako papierek lakmusowy tego, co było wcześniej, tego co się działo wcześniej w koalicji, też w czasie rozmów, więc na pewno ustawa nie jest przyczynkiem do tego co się stało, a takim papierkiem lakmusowym. A parafrazując stan, który mamy do czynienia, to można powiedzieć, że z naszej strony chcemy, aby postawić sprawę na nogi i aby skończył się etap, kiedy to ogon macha psem – mówił Krzysztof Sobolewski w radiowej Jedynce.