Dziś decyzja ws. dalszych restrykcji? Niedzielski: Najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest przedłużenie obostrzeń

Dziś ponownie zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Jednym z poruszonych tematów będzie możliwość przedłużenia nałożonych w ostatnim czasie obostrzeń.

Szef resortu zdrowia przekazał we wtorek wieczorem, że na razie „nie ma przestrzeni do regionalizacji obostrzeń”. - Na razie jest chyba najbardziej sensownym i racjonalnym rozwiązaniem przedłużenie tego z czy mamy do czynienia, ale zastrzegam się, że jeszcze będziemy rozmawiali przede wszystkim z wojewodami tych najbardziej dotkniętych regionów i oczywiście potem te wnioski konsumowali na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego – mówił w Polsat News.