Dziś decyzja PiS ws. ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro: Ufam, że jest czas jeszcze na rozmowę

Jak podkreślił, „świat nie zawsze pozwala na rozwiązania doskonałe, ale możemy go poprawić w każdym tego słowa znaczeniu, również w obszarze ustawy o ochronie zwierząt”. - Potrzebujemy rozmowy ws. kompromisu, jesteśmy na nią otwarci i gotowi – zapewniał Ziobro.

Przed rozpoczęciem posiedzenia PiS do sprawy odniósł się sam Zbigniew Ziobro. - Jestem przekonany, że mądrość naszej koalicji, która z istoty swojej musi wiązać się z pewnymi rożnymi akcentami, czasem odrębnościami jeśli chodzi o sprawy programowe, pozwala również dojść do porozumienia i znalezienia kompromisów w tak ważnych czasami sprawach jak ochrona zwierząt i sytuacja hodowców – mówił Ziobro na konferencji w resorcie zdrowia.

Ziobro: Nie naruszyliśmy programu

Szef resortu sprawiedliwości przedstawił również program Zjednoczonej Prawicy z 2019 r. - Nie mamy przekonania, że w jakimkolwiek punkcie ten program naruszyliśmy. Nie ma tutaj bowiem zapisów, które mówią o zakazie hodowli kurcząt, czy uboju rytualnego bydła. A z tego co wiem 40 proc. produkcji mięsa wołowego jest kierowane na eksport. To są ogromne sumy. Są to też konsekwencje dla gospodarstw, które mogą zakończyć się upadłością, tragedią i poczuciem beznadziejności – stwierdził minister.

Ziobro dodał, że członkowie Zjednoczonej Prawicy muszą „szukać rozwiązań, aby łączyć te wszystkie racje, działając w zgodzie z programem jaki został przyjęty”.