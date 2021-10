Dziś (27.10.2021) są dorośli, zaginęli jako dzieci. Poznajesz te twarze? Szukają ich rodzice z Fundacją ITAKA Newsroom 360

Przedstawiamy wizerunki osób które zaginęły jako dzieci. Dzisiaj to dorośli, ale do 27.10.2021 nadal ich nie odnaleziono. W poszukiwania włączyły się Fundacja ITAKA oraz policja. Krewni nieustannie czekają na ich powrót do domów. Przypatrz się, czy poznajesz kogokolwiek? Dla niektórych z zaginionych wykonano portrety uwzględniające progresję wiekową. Może to ułatwi Ci rozpoznanie ich?