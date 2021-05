Dziennikarze "WP" oszacowali majątek premiera Morawieckiego i jego żony na 40 mln zł. "Na pewno nie mają mniej. Majątek może być większy"

Dziennikarze "WP" Iwonę i Mateusza Morawieckich odnaleźli w 24 księgach wieczystych. - Opisywane przez nas nieruchomości to wyłącznie te, które znajdują się na terytorium naszego kraju. Działki i domy znajdujące się za granicą nie są ujawniane w polskich księgach wieczystych. Nie wiemy, czy Iwona Morawiecka ma jakikolwiek majątek poza Polską. Mateusz Morawiecki - jak zakładamy - nie ma, gdyż musiałby wówczas wskazać go w oświadczeniu majątkowym- czytamy w materiale "WP".

Portal zwraca uwagę, że w 2013 roku Morawieccy podpisali umowę o podziale majątku. Część nieruchomości trafiło do Iwony Morawieckiej i tym samym nie pojawiało się w oświadczeniach majątkowych Mateusza Morawieckiego.

Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, która przestudiowała księgi wieczyste, majątek Iwony i Mateusza Morawieckich wyceniany jest na około 40 mln zł. Same nieruchomości Morawieckich (te z zeznania majątkowego premiera, te należące do jego żony oraz wspólny segment) są warte ponad 30 mln zł.

Ponadto "WP" zwraca uwagę, że należy do tego doliczyć 3,5 mln zł, które Iwona Morawiecka uzyskała ze sprzedaży dwóch lokali użytkowych we Wrocławiu, oraz ponad 5 mln zł oszczędności Mateusza Morawieckiego. WP wylicza, że premier i jego żona zgromadzili majątek w wysokości co najmniej 40 mln zł.

Jednocześnie zaznaczono, że ewentualne działki i domy znajdujące się za granicą nie są ujawniane w polskich księgach wieczystych.