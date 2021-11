Dziennikarze na granicy? Rozmowa z Komendantem Głównym Policji, gen. insp. Jarosławem Szymczykiem Lidia Lemaniak

– Służby prasowe Policji wykonują naprawdę świetną pracę i przygotowują całą masę materiałów filmowych i zdjęciowych, które są upubliczniane. Priorytetem są jednak działania służb i zawsze prosimy, żeby uszanować to, kiedy np. prosimy, aby się odsunąć, żeby nam nie przeszkadzać. Często chodzi o bezpieczeństwo. To jest dla nas – jako dla służb – kwestia kluczowa. (...) Z całą pewnością niebezpieczeństwo jest takie, że dzisiaj granica pomiędzy aktywistą a dziennikarzem jest nieraz praktycznie niewidoczna i na pewno nie służyłoby sprawności oraz profesjonalizmowi działań wszystkich służb i wojska, gdyby dochodziło do zachowań, które mogłyby utrudniać naszą pracę – mówi Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk.