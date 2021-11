Dziennikarze na granicy polsko-białoruskiej. Kiedy możemy spodziewać się zmian?

Od wprowadzenia stanu wyjątkowego dziennikarze nie mają wstępu do strefy przygranicznej. Media bazują na informacjach przekazywanych przez rząd oraz straż graniczną.

Coraz częściej mówi się o powrocie po polskiej stronie granicy dziennikarzy. Mówił o tym w połowie listopada między innymi szef MSWiA Mariusz Kamiński.

- Po zakończeniu stanu wyjątkowego, który z końcem miesiąca wygaśnie, wprowadzimy nowelizację ustawy, która de facto przedłuży to, co jest w chwili obecnej, ale w sposób elastyczny, z uwzględnieniem różnego typu uwag - zapowiedział minister.

Jednocześnie przekazał, że na zasadach określonych przez Straż Graniczną dziennikarze będą mogli przebywać na terenie przygranicznym. - Będziemy elastyczni, będziemy podchodzili rozsądnie. Wszystkie redakcje, które mają zasięg ogólnopolski, będą mogły korzystać z tej możliwości - zapewnił polityk.

Do kwestii dziennikarzy na granicy odniosła się w poniedziałek rzeczniczka straży granicznej ppor. Anna Michalska na antenie Radia Plus. Michalska stwierdziła, że spodziewa się, iż przepustki umożliwiające relacjonowanie sytuacji z granicy może jednorazowo otrzymywać 20-30 osób. Na uwagę prowadzącego rozmowę, że to mała liczba akredytacji, ppor. Michalska zaznaczyła, że "może będzie to 100 przepustek".