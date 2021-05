Dziennikarze apelują do polskich władz. ws. Białorusi

„Jako niezależni dziennikarze demokratycznego kraju, czujemy się w obowiązku zareagować i tym samym wzywamy władze Polski do uproszczenia i przyspieszenia przyznawania azylu politycznego i ochrony międzynarodowej wszystkim tym, którzy do władz naszego kraju się o to zwracają” - napisali przedstawiciele polskich mediów w apelu do władz.

„Apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych starań na arenie międzynarodowej, by doprowadzić do zwolnienia z białoruskich więzień wszystkich działaczy na rzecz praw człowieka, w tym dziennikarzy Romana Pratasiewicza i Andrzeja Poczobuta" – czytamy w piśmie.

Pod petycją podpisali się szefowie 27 największych redakcji prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych.

23 maja władze Białorusi zmusiły do lądowania w Mińsku samolotu lecącego z Aten do Wilna pod pozorem alarmu bombowego. Na pokładzie samolotu Ryan Air leciał białoruski opozycjonista Raman Pratasiewicz, który po wylądowaniu został aresztowany. Zatrzymano również jego partnerkę.

Dzień później, podczas obrad Rady Europejskiej przywódcy państw Unii zaapelowali do unijnych przewoźników o omijanie przestrzeni powietrznej Białorusi i wezwali do zamknięcia lotnisk na terenie UE dla białoruskich linii lotniczych.