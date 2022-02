Dzień życia konsekrowanego: Siostra Amata o powołaniu do zakonu i znakach od Boga

Dlaczego siostra zdecydowała się na drogę życia konsekrowanego?

Zdecydowało o tym odkrycie miłości Pana Boga w moim życiu, głębokie doświadczenie tego, że On mnie kocha i pragnienie, aby na Jego miłość odpowiedzieć najlepiej jak tylko potrafię.

I pomyślała siostra sobie, że powołanie zakonne będzie właściwą odpowiedzią?

Siostry zakonne są szczęśliwe, dlatego że całe swoje życie poświęciły Panu Bogu. Dla mnie powołanie jest szczęściem. To moja droga życiowa, na której codziennie siebie odkrywam, rozwijam i dzięki temu mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą kobietą.

Pan Bóg dawał siostrze jakieś znaki?

Tak! Muszę przyznać, że nie myślałam o życiu zakonnym. Wydawało mi się, że takie życie jest nudne, a ja nie chciałam tak żyć. Tłumaczyłam sobie, że to nie dla mnie. Pan Bóg poprzestawiał mi to myślenie właśnie poprzez bliskie doświadczenie swojej miłości. Wewnętrznie poczułam, że to jest jednak perspektywa dla mnie i że na tej drodze będę mogła realizować swoje życie: w służbie i oddaniu Bogu oraz siostrom i braciom.