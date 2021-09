Dzień Zapobiegania Samobójstwom. "W niektórych miejscach psychiatry dziecięcego przyjmującego na NFZ w ogóle nie ma" - alarmują fachowcy Tomasz Dereszyński

Dzień Zapobiegania Samobójstwom. "W niektórych miejscach psychiatry dziecięcego przyjmującego na NFZ w ogóle nie ma" - alarmują fachowcy Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Co miesiąc 70 dzieci w Polsce próbuje odebrać sobie życie. W 2020 r. nieletnich zrobiło to skutecznie. Stan psychiczny polskich dzieci po pandemii jest bardzo zły, a tymczasem w Polsce pracuje jedynie 482 psychiatrów dziecięcych. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce apeluje o poprawę dostępu do opieki psychologicznej i psychiatrycznej dzieci w Polsce.