Dzień Walki z Otyłością. "To nie chodzi o to żeby nie jeść". Najczęstsze błedy przy odchudzaniu

Jednocześnie podkreśla, że bardzo często mylna jest interpretacja jak schudnąć- czyli nie jeść, głodzić się. Jak tłumaczy, sama często alarmuje, jeśli ktoś w ten sposób interpretuje kwestię odchudzania. - To nie chodzi o to żeby nie jeść. Tu chodzi o to, żeby dostarczyć trochę mniej kalorii, niż całkowite zapotrzebowanie energetyczne i tym sposobem sukcesywnie chudnąć- mówi. - Wcześniej jedliśmy o te kilkadziesiąt kilokalorii więcej i w perspektywie czasu zbieraliśmy dodatkowe kilogramy- dodaje.

Ekspertka zwraca uwagę, że nadwaga i otyłość związana jest z nadwyżką kaloryczną na co dzień. - To nie jest tak, że jedzenie konkretnych produktów nas odchudzi albo spowoduje wzrost masy ciała. Jeśli bilans energetyczny będzie dodatni, czyli jak dostarczamy więcej kilokalorii niż potrzebujemy, to wtedy siłą rzeczy z biegiem czasu ta masa ciała będzie wzrastała- wyjaśnia.

Co pocieszające, coraz więcej ludzi zwraca na to uwagę. - Z jednej strony jest to aspekt wizualny i na to młodsze osoby zwracają uwagę ale kolejna sprawa, to chociażby kwestie zdrowotne. Okres pandemii pokazał nam, bardzo dużo było takich informacji, że osoby z nadwagą, otyłością dużo gorzej przechodziły COVID-19 i myślę, że to też byłą czerwona lampka alarmująca, że trzeba zadbać o to jak się odżywiamy i obniżyć masę ciała- wyjaśnia.