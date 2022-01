"Dzień Świra". Mija 20 lat od premiery produkcji o Adasiu Miauczyńskim. Jak zmieniła się obsada kultowej komedii?

Komedia z 2002 roku zyskała miano kultowej

Głównych bohaterem komedii jest Adaś Miauczyński - sfrustrowany polonista po rozwodzie. W jego role wcielił się Marek Kondrat. Choć w produkcji widzimy zaledwie jeden dzień z życia bohatera, spotyka on wielu ludzi. Ich role zagrali między innymi Andrzej Grabowski (sąsiad Adasia), Janina Traczykówna (matka Adasia), Michał Koterski (syn Adasia), Joanna Sienkiewicz (była żona Adasia) czy Monika Donner-Trelińska (miłość Adasia).

Każdy, kto widział "Dzień Świra" wie, że nie jest to zwyczajna komedia. To gorzka, groteskowa i satyryczna produkcja, obnażająca prawdę o ludzkich zachowaniach.

Są takie filmy, które nie tracą aktualności, pomimo upływu lat. To produkcje, do których widzowie chętnie wracają, pomimo upływu lat. Mianem kultowej polskiej komedii okrzyknięty został "Dzień Świra" w reżyserii Marka Koterskiego. Produkcja miała swoją premierę w czerwcu 2002 roku, a więc w tym roku świętuje swoje dwudziestolecie!

Jak zmieniła się obsada "Dnia Świra" po latach?

Obsada "Dnia Świra" po latach

Sprawdziliśmy, co słychać u aktorów, których mogliśmy zobaczyć w "Dniu Świra". Jak obsada zmieniła się po dwudziestu latach od premiery komedii? Niektórzy są nie do poznania!

Filmowy Adaś- Marek Kondrat - przed "Dniem Świra" zagrał w wielu filmach. Rok 2002, w którym komedia miała premierę, była jednak schyłkiem jego aktorskiej kariery. Po "Dniu Świra" widzowie mogli go zobaczyć jeszcze m.in. w produkcji "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" z 2006 roku. Już rok później Kondrat ogłosił zakończenie kariery. Potem wystąpił tylko raz, w filmie "Mała matura 1947", który miał swoją premierę w 2010 roku.

Po zerwaniu z aktorstwem Marek Kondrat zagrał w kilku reklamach. W 2018 roku Marek Kondrat doczekał się trzeciego dziecka. W chwili, kiedy Helenka przyszła na świat, jej tata miał już 68 lat.

Syn głównego bohatera to Sylwuś, w którego roli widzowie zobaczyli Miśka Koterskiego. Syn reżysera produkcji był wówczas dopiero na początku swojej aktorskiej kariery. Dziś to jeden z popularniejszych (i najbardziej charakterystycznych) polskich aktorów. Jego najnowsza filmowa postać to Edward Gierek w filmie "Gierek".