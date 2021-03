Dzień św. Patryka 2021. Co to za święto i kiedy wypada? Jak obchodzone jest na świecie w czasach pandemii? Życzenia na imieniny Patryka

Dzień imienin Twych się zbliża,

więc życzenia kreślę Ci,

by się wszystko Ci spełniło,

o czym marzysz, o czym śnisz.

Byś pogodne miała sny,

z głębi serca życzę Ci!

***

Dzień Twych imienin z kalendarza

okazję miłą do życzeń stwarza:

ciesz się z życia dobrego,

niech nie przyniesie Ci nic złego,

niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja,

a dobroć ludzka niech Cię nie omija.

***

Rozsądku w życiu, umiaru w piciu.

Dobrego zdrowia, pieniędzy mrowia.

Ciągłej radości, szczęścia w miłości.

Wspaniałej pracy, wysokiej płacy.

Pomysłów wielu, dojścia do celu.

Rekordów bicia i 100 lat życia.

***

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

bo dziś są Twoje imieninki!

***

Niech smutek zniknie w górskim potoku,

by radość kwitła jak róża – co roku,

by na Twej twarzy promyczek słońca

nigdy nie zniknął i trwał do końca,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.