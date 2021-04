Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dawne i dzisiejsze kłamstwa o zbrodni Sowietów

Zbrodni katyńskiej sowieccy komuniści dokonali w kwietniu 1940 r., a jej ofiarami byli polscy jeńcy przebywający w obozach NKWD. Przeważali wzięci do niewoli oficerowie, ale wśród pomordowanych znaleźli się również urzędnicy, sędziowie, ziemianie, policjanci, funkcjonariusze Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służby Więziennej, ludzie kultury i nauki. Zbrodnie NKWD i doły śmierci do których trafili bestialsko zamordowani obywatele polscy, obejmowały poza Katyniem inne miejsca Rosji sowieckiej: Kalinin (dzisiaj Twer) Miednoje, Cherson, Kuropaty na Białorusi, Kijów- Bykownię i Charków na Ukrainie oraz inne, wciąż jeszcze nie odkryte. Funkcjonariusze NKWD zamordowali według dzisiejszych ustaleń co najmniej 21 857 obywateli polskich. Z obozu w Ostaszkowie wywieziono i pozbawiono życia 6311 więźniów, spoczywają w Miednoje. Ze Starobielska 3820 jeńców, pochowani zostali w Charkowie. Z Kozielska wywieziono 4421 oficerów WP i stracono w Katyniu. 3435 jeńców z Kijowa, Chersonia i Charkowa zostało pogrzebanych w Bykowi na Ukrainie.

W czasie wizyty na Kremlu 3 grudnia 1941 r. Sikorski w obecności gen. Władysława Andersa i komisarza Mołotowa usłyszał od Stalina cyniczny komentarz, że polscy oficerowie „uciekli do Mandżurii”. Gdy Niemcy w 1943 r. odkryli ciała pomordowanych Polaków Sowieckie Biuro Informacyjne ogłosiło 15 kwietnia 1943 r., że polscy jeńcy byli zatrudnieni na robotach budowlanych na zachód od Smoleńska i „wpadli w ręce niemieckich katów faszystowskich w lecie 1941 r., po wycofaniu się wojsk sowieckich z rejonu Smoleńska”. Komunikat stwierdzał też: „Niemieckie zbiry faszystowskie nie cofają się w tej swojej potwornej bredni przed najbardziej łajdackim i podłym kłamstwem, za pomocą którego usiłują ukryć niesłychane zbrodnie, popełnione, jak to teraz widać jasno, przez nich samych”.

W Rosji narasta fala negowania odpowiedzialności ZSRR za zbrodnię katyńską. Latem 2020 r. Władimir Putin opublikował w amerykańskim „The National Interest” tekst „Prawdziwe lekcje z 75. rocznicy II wojny światowej”, w którym sugerował, że Katyń był dziełem nie tyle Niemców, co kolaborantów Hitlera, a Polacy byli największymi kolaborantami hitlerowskimi. W domyśle znalazła się więc teza, że to właściwie Polacy odpowiadają za Katyń. Szukając winnych tragicznych wydarzeń II wojny, wiele uwagi poświęcił m.in. Polsce. Przypomniał dzieje i skutki traktatu wersalskiego, który „poniżył Niemcy”, ale też „układ monachijski” i podział Czechosłowacji, w którym „na równi z Niemcami partycypowała Polska”.

W styczniu 2021 r. rosyjskie media obiegła wiadomość, że Władimir Putin polecił przygotowanie ustawy, która ma za zadanie „wprowadzić sankcje za zrównywanie ról ZSRR i III Rzeszy w II wojnie światowej”. Historycy natychmiast przypomnieli, że to próba zatarcia faktu, że do wybuchu konfliktu przyczynił się bezpośrednio właśnie sojusz rosyjsko-niemiecki, który przeszedł do historii pod nazwą paktu Ribbentrop-Mołotow.

To diametralna zmiana – jeszcze bowiem w 2010 r., podczas uroczystości katyńskich, Putin mówił: „Chylimy czoła przed tymi, którzy mężnie przyjęli tutaj śmierć - powiedział Władimir Putin podczas uroczystości na polsko-rosyjskim cmentarzu w Katyniu. Premier Rosji podkreślił, że nie można schować i ukryć pamięci o zbrodniach”. I dodawał: „Polscy i rosyjscy historycy pracują w tej chwili, aby tę prawdę odkryć i ułatwić otwarcie pomiędzy naszymi krajami. To pomoże nam uciec od ślepego zaułka niezrozumienia i ciągłego rozliczania się nawzajem, jak również ciągłego dzielenia krajów na te, które mają rację, i te, które są winne - oświadczył szef rosyjskiego rządu”

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, w odpowiedzi na monity polskiej ambasady w Moskwie, która informowała o konferencji historycznej na której padły wypowiedzi „dążące do zakłamania faktów związanych ze Zbrodnią Katyńską w Twerze i Miednoje”. skomentował, że nic mu nie wiadomo o tym, „by doszło do jakiegokolwiek przewartościowania wydarzeń w Katyniu”. Jednocześnie zarzucił Polsce „zamykanie oczu na to, co wydarzyło się we wspólnej historii” Polski i Rosji.

Historycy i politolodzy są zgodni, że Rosja używa dziś propagandy celowo i cynicznie. Polska przedstawiana jest jako kraj antysemicki, który zapętlił się w konszachtach z Adolfem Hitlerem, co stało się powodem wybuchu II wojny. W tym kontekście pakt Ribbentrop-Mołotow, który dał Niemcom zielone światło do agresji na Polskę, jest ukazywany jako akt politycznej samoobrony Związku Radzieckiego. Wszystko wskazuje więc na to, że temat Katynia będzie wracał jeszcze nie raz.