Dzień Nauczyciela. Premier Mateusz Morwiecki: edukacja publiczna jest naszym dobrem wspólnym

- Jak ważna jest szkoła, bezpośredni kontakt, mogliśmy przekonać się na zasadzie tego strasznie nieszczęśliwego eksperymentu, jakim było ze względu na COVID-19 naucznie niestacjonarne, poprzez internet. Ogromnie dziękuję wszystkim nauczycielom, że z dnia na dzień stali się ekspertami od informatyki, że zrobiliście to państwo w sposób dobry i bardzo dobry - powiedział premier.

Morawiecki podziękował nauczycielom za ich zaangażowanie w kształcenie i wychowywanie młodzieży. - To wszystko przyczynia się do budowania lepszej Rzeczpospolitej - powiedział.

Jednocześnie szef rządu zwrócił uwagę, że źródła informacji są dostępne na wyciągnięcie ręki, ale to nie wystarcza do kształtowania postaw, charakterów oraz do budowania społeczeństwa świadomych obywateli.