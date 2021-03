Dzień Mężczyzn 2021 Zabawne, rymowane i romantyczne życzenia SMS na Międzynarodowy Dzień Mężczyzn

Dzień Mężczyzn 2021

Dzień Mężczyzn zdecydowanie nie jest tak popularnym świętem jak Dzień Kobiet. Panowie mogą się czuć w tej materii nieco pokrzywdzeni. Pewnie wiele osób, gdyby je zapytać kiedy jest Dzień Mężczyzn, nie znałoby odpowiedzi. Zwłaszcza, że w kalendarzu jest jeszcze takie święto jak Dzień Chłopaka. Nie jest to jednak to samo i należy te święta rozróżnić. Dzień Chłopaka jest celebrowany głównie wśród młodzieży i wypada on 30 września. Dzień Mężczyzn jest zupełnie inną okazją.

Wiadomo, że najlepiej jest złożyć życzenia z okazji Dnia Mężczyzn osobiście. Nie zawsze jest to jednak możliwe z powodu dzielących nas o odległości i panującej obecnie pandemii koronawirusa. Wtedy z pomocą przychodzą takie cuda techniki jak telefon czy internet. Dzięki nim możemy przekazać życzenia nawet na drugi koniec świata. Życzenia możemy wysłać SMS-em, mailem czy poprzez jeden z komunikatorów. Drugim problemem może być to, jakie życzenia wysłać. Ważne, żeby oddawały one na nasze uczucia i były szczere. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przy okazji były np. zabawne. Poniżej znajdziecie nasze propozycje życzeń na Dzień Mężczyzn. Każdy powinien znaleźć coś pasującego.