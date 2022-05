Dzień Dziecka z Playmobil. Zestawy klocków jako prezent na Dzień Dziecka. Zestawienie klocków Playmobil dla dzieci w różnym wieku

Dzień Dziecka to bardzo radosny czas dla dzieci młodszych i starszych. Jest to ich święto, kiedy otrzymują wymarzone prezenty i spędzają czas w gronie najbliższych. Upominki na Dzień Dziecka są różnorodne w zależności od zainteresowań pociechy i życzeń. Mogą to być zabawki, maskotki, książki, akcesoria do pokoju, klocki, gry, lalki czy gadżety elektroniczne. Klocki Playmobil są bardzo dobrym rozwiązaniem na prezent z okazji Dnia Dziecka, ponieważ można je dopasować do wieku dziecka. Powstało wiele różnorodnych zestawów, które odpowiadają wyjątkowym zainteresowaniom najmłodszych. Poniżej przedstawimy szczegóły kilku z nich.

Playmobil na Dzień Dziecka: zestawy klocków dla dzieci do 3 lat Zestawy klocków Playmobil dla dzieci do 3 lat to świetny pomysł na prezent na Dzień Dziecka. Zabawki mają różnorodne kształty i kolory, które z pewnością przypadną do gustu najmłodszym. Zestawy nie posiadają małych elementów ze względów bezpieczeństwa. Klocki dostarczą wiele radości i zabawy najmłodszym dzieciom i będą świetną okazją do spędzenia czasu razem z rodzicami. Playmobil zestaw klocków “Zbieranie pereł” Zestaw klocków Playmobil “Zbieranie pereł” pochodzi z serii “Magiczny świat syren”, która nawiązuje do morskiego krajobrazu. Ten zestaw klocków jest doskonały dla małej dziewczynki, która uwielbia syrenki i ich przygody. Klocki są kolorowe i doskonale wykonane. Nie zawierają one także małych elementów, które mogłyby być niebezpieczne dla najmłodszych. W zestawie klocków Playmobil znajduje się syreni książę razem ze swoją przyjaciółką syrenką, którzy szukają pereł do swojej kolekcji. Towarzyszą im dwie płaszczki. Zestaw zawiera figurki postaci, akcesoria do łowienia pereł, czyli peleryna, koralowce, czerpak i siatka do łowienia pereł oraz cztery kolekcjonerskie perły. Mała miłośniczka morskiego świata syren z pewnością będzie uradowana z takiego prezentu na Dzień Dziecka.

Playmobil zestaw klocków “Badacz dinozaurów z quadem” Zestaw klocków Playmobil “Badacz dinozaurów z quadem” będzie doskonałym pomysłem na prezent na Dzień Dziecka dla małego miłośnika dinozaurów. Klocki są kolorowe i na pewno rozbudzą wyobraźnię najmłodszych. Zestaw nie posiada małych elementów, które mogłoby połknąć małe dziecko. Zestaw klocków Playmobil “Badacz dinozaurów z quadem” będzie odpowiedni dla dzieci od 18 miesiąca życia. W zestawie znajduje się figurka badacza, quad, gdzie można umieścić postać badacza, figurki dinozaurów T-Rexa i Triceratopsa oraz element roślinny. Mały fan dinozaurów będzie bardzo zadowolony z takiego upominku na Dzień Dziecka. Dzięki klockom Playmobil może tworzyć i odgrywać własne scenki oraz wchodzić w rolę wszystkich postaci w zestawie. Jest to zabawa kreatywna, w którą można się bawić wraz z rodzicami.

Playmobil na Dzień Dziecka: zestawy klocków dla dzieci od 3 lat Zestawy klocków Playmobil dla dzieci od 3 lat sprawdzą się jako prezent z okazji Dnia Dziecka. Klocki Playmobil można dopasować do zainteresowań najmłodszych, aby były one spełnieniem marzeń. Klocki dają możliwość tworzenia własnych światów i scenariuszy wydarzeń. Najmłodsi mogą odgrywać różnorodne role i świetnie się przy tym bawić. Playmobil to doskonałe zabawki dla całej rodziny, które umilą czas i będą idealnym pretekstem do spędzenia go wspólnie. Playmobil zestaw klocków “Wielka akcja policji”

Zestaw klocków Playmobil “Wielka akcja policji” będzie idealnym prezentem z okazji Dnia Dziecka dla małego fana pracy policjanta. Klocki są bardzo dobrze wykonane i nawiązują do pracy w policji. Zestaw składa się z wielu elementów, między innymi łodzi, pojazdu terenowego, helikoptera i dwóch skuterów. Ponadto dołączone są figurki policjantów i złodzieja Playmobil oraz akcesoria policyjne. Zestaw klocków Playmobil “Wielka akcja policji” przeznaczony jest dla dzieci od 4 lat. Dzięki klockom Playmobil najmłodsi mogą tworzyć różnorodne scenariusze i odgrywać wymyślone przez siebie scenki. Te zabawki dostarczą wiele chwil kreatywnej zabawy, która rozwija wyobraźnię. Zestaw klocków Playmobil “Wielka akcja policji” to doskonała okazja do zabawy wraz z dzieckiem, gdzie każdy może mieć swój własny pomysł na rozwinięcie fabuły. Playmobil zestaw klocków “Farma” Zestaw klocków Playmobil “Farma” będzie odpowiedni dla dzieci od 4 lat. Jest to doskonały pomysł na prezent na najmłodszych, którzy interesują się życiem zwierząt, przyrodą i naturą. W zestawie znajduje się oryginalny budynek gospodarczy, wyposażenie stajni, wyposażenie mieszkania, meble, żywność, rośliny, narzędzia gospodarskie, akcesoria do zabawy oraz figurki ludzi i zwierząt gospodarczych. Cały zestaw zawiera aż 257 elementów, co daje wiele możliwości zabawy. Dziecko może wcielić się w wiele ról i wymyślać różnorodne scenariusze zabawy. Klocki Playmobil są doskonale wykonane i świetnie odwzorowują wiejską farmę. Zabawa zestawem klocków Playmobil “Farma” dostarczy wiele radości pociechom, które będą mogły również poznać nowe gatunki zwierząt i dowiedzieć się o nich więcej informacji. Są to klocki idealne do wspólnej zabawy z rodzicami.

Playmobil na Dzień Dziecka: zestawy klocków dla dzieci od 6 lat Zestawy klocków Playmobil dla dzieci od 6 lat są dostosowane do zainteresowań najmłodszych i są bardzo dobrze wykonane. Klocki Playmobil to idealny prezent na Dzień Dziecka, który będzie rozwijał wyobraźnię i kreatywność. Klocki pozwalają na wymyślanie fabuły zabawy i odgrywanie ról wielu bohaterów. Playmobil to również wspólna zabawa z dzieckiem, ponieważ zestawy są tak skonstruowane, że nawet rodzic będzie chciał towarzyszyć najmłodszym w zabawie. Playmobil zestaw klocków “Domek na wsi”

Zestaw klocków Playmobil “Domek na wsi” będzie idealny dla dzieci od 6 roku życia. Składa się on z pięknego wiejskiego domu, dwóch figurek, elementów wyposażenia wnętrz, czyli naczyń, stołu, krzesła, piekarnika oraz wyposażenia ogrodu i zwierząt. Zestaw zawiera aż 180 elementów. Całe wyposażenie domu jest świetnie wykonane. Można się w nim poczuć jak w prawdziwym domku na wsi. Ten zestaw klocków Playmobil będzie odpowiednim prezentem na Dzień Dziecka dla pociechy, która interesuje się naturą i przyrodą oraz życiem zwierząt. Wielkość zestawu “Domek na wsi” pozwala na tworzenie wielu scenariuszy zabawy, do których mogą również dołączyć rodzice. Playmobil zestaw klocków “Centrum dowodzenia Dr. Drone’a” Zestaw klocków Playmobil “Centrum dowodzenia Dr. Drone’a” jest przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia. Składa się z różnorodnych elementów, między innymi zawiera budynek centrum dowodzenia, dwa drony, dwie figurki bohaterów, dwa pociski, lądowisko dla dronów, kamerę, cztery mini pojazdy z kamerą, wózek na narzędzia oraz akcesoria tematyczne. Tematyka zestawu klocków Playmobil z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom serii Top Agents. Klocki są świetnie wykonane i odwzorowują temat przewodni zestawu. Zestaw klocków Playmobil “Centrum dowodzenia Dr. Drone’a” to idealny pomysł na prezent z okazji Dnia Dziecka. Dostarczy wiele pozytywnych emocji, zabawy i radości. Dzięki niemu można budować różne fabuły zabawy i za każdym razem wcielać się w inne postacie.

