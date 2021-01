Dzień Dziadka 2021. Kiedy wypada? Zobacz życzenia i wierszyki na dzień dziadka

Dzień Dziadka to rodzinne święto, obchodzone w Polsce 22 stycznia, którego celem jest uhonorowanie dziadków. W tym dniu wnuki składają dziadkom życzenia, przygotowują laurki lub obdarowują drobnymi prezentami.

Tradycja obchodzenia Dnia Dziadka przywędrowała do Polski prawdopodobnie ze Stanów Zjednoczonych w latach 80. XX wieku.

Przyjmij, Kochany Dziadku,

z serca płynące życzenia:

dobrego zdrowia, dużo optymizmu

i spełnienia każdego marzenia

***

Kochany dziadku - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować

i skromny prezent darować.

***

Dzisiaj mamy święto dziadka,

Okazja niezwykle rzadka.

Ja dziadziusia kocham szczerze,

W jego słowa zawsze wierzę.

Mój dziadek ma swoje zdanie,

Budzi we mnie zaufanie.

To naprawdę trzeba przyznać,

Dziadek fajny jest mężczyzna.

Kiedy dzień dziadka zaświta,

Wiązanką kwiatów go witam.

Bądź zdrowy dziadku kochany

I bądź zawsze razem z nami.

***

Kochany dziadku!

Dziękuję Ci za to, że jesteś!

Z okazji Dnia dziadka

życzę Ci dużo zdrówka

i samych szczęśliwych dni!

***

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości,

Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,

Samych przyjemnych w Twym życiu zdarzeń życzy...

***

Dziadku miły, dobrotliwy,

bądź wesoły i szczęśliwy,

niech Ci wszystko dobre służy,

żyj spokojnie i bez burzy.

***

Dziadku dziadku co ci dam

tylko jedno serce mam.

A w tym sercu róży kwiat

Dziadku, dziadku żyj 100 lat!

***

Kochany Dziadku,

przyjmij te życzenia

i wiedz, że me serce

nigdy się nie zmienia,

a więc w Twe Święto,

w dniu pełnym radości

życzę zdrowia, szczęścia,

pogodnej starości.

***

Kochany Dziadku w dniu twojego święta

Życzenia składają najukochańsze wnuczęta.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności i mojej miłości!

Najszczersze życzenia od serca przesyła.

***

Przychodzimy dziś do Ciebie Dziadziu ukochany by Ci

Złożyć w dniu imienin to, co posiadamy.

Serca nasze i myśl szczerą Tobie poświęconą przyjmij

Dar ten który składa Twoich wnuków grono.

***

Ile gwiazd w wieczornym mroku ponad naszym krajem lśni,

tyle przynieś drogim dziadkom, jasnych i szczęśliwych dni.