Dzień Babci 2021. Życzenia na Dzień Babci w wersji SMS. Zobacz najciekawsze życzenia dla babci

Babciu, dziadku, chodźcie z nami.

Damy wam łąkę z kwiatami, ze skowronkiem.

Do wąchania, patrzenia...

A do łąki dodamy życzenia.

Nawet, gdy się zachmurzy na niebie,

Nawet, gdy się kłopotów nazbiera,

My uśmiechamy się do siebie zawsze.

Jak dziś, jak teraz!

***

Dziś mojej babci życzenia złożę,

w wiązankę kwiatów serduszko włożę

i wiem, że bardzo będzie się cieszyć,

kiedy zobaczy, że do niej śpieszę.

Moja babunia najlepsza w świecie,

wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie.

Ja babcię kocham, ściskam za szyję,

niech będzie zdrowa i sto lat żyje!